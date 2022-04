Juve Stabia - Rigettata l’istanza di sospensione dei playoff

Termina anzitempo la stagione sportiva della Juve Stabia. Le Vespe, in attesa di sviluppi per quanto concerne la situazione di classifica, chiudono anticipatamente l'annata e non prenderanno parte ai playoff. Dopo la mancata conquista degli stessi, anche a causa delle penalizzazione inflitta qualche giorno fa dal Tribunale Federale Nazionale, i gialloblè non saranno presenti agli spareggi per il salto di categoria. La società, dopo il deferimento della Procura Federale e la conseguente punizione in graduatoria, aveva annunciato "di aver dato già mandato ai propri legali di ricorrere avverso la sentenza del Tribunale Federale facendo valere le proprie ragioni in tutte le sedi di Giustizia Sportiva a costo di bloccare la partenza dei playoff". Una presa di posizione che, tuttavia, non trova terreno fertile. Infatti, secondo le recenti indiscrezioni, la Lega avrebbe respinto l'istanza presentata dalla società il 22 aprile. Toccherà, dunque, al Picerno affrontare la griglia dìalta classifica. Il club campano, inoltre, non si sarebbe spinto oltre e avrebbe soltanto richiesto il blocco dei playoff, senza presentare ricorso per una restituzione dei punti di penalizzazione.