Juve Stabia, comunicato il programma delle amichevoli: le date e le avversarie

Serie C

Serie C

Il ritiro della Juve Stabia in quel di Pescocostanzo è entrato nel vivo. La squadra, agli ordini di mister Leonardo Colucci, sta lavorando per farsi trovare pronta all'inizio del campionato. Durante la pre-season, la brigata gialloblè sarà impegnata in tre allenamenti congiunti. Il calendario sarà il seguente:

Domenica 31 luglio 2022 ore 17:30, Campo Comunale di Pescocostanzo: Juve Stabia – Il Delfino Curi Pescara (Eccellenza Abruzzo);

Giovedì 4 Agosto 2022 ore 17:30, Stadio Filippo Di Tella – Vastogirardi: Asd Polisportiva Vastogirardi (Serie D) – Juve Stabia;

Lunedì 8 Agosto 2022 ore 17:30, Stadio Domenico Conte Pozzuoli: Puteolana (Serie D) – Juve Stabia.