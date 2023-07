Juve Stabia, il Presidente Langella ad Alfedena: "Ho trovato un gruppo sereno e compatto"

Serie C Girone C

La Juve Stabia sta proseguendo i lavori di preparazione ad Alfedena agli ordini di mister Guido Pagliuca. Oggi è andata in scena una doppia seduta d’allenamento: mattinata dedicata alla forza e alla tattica, nel pomeriggio si sono svolte partite a campo ridotto dopo una fase di riscaldamento. Anche il Presidente Andrea Langella è arrivato nel ritiro gialloblè. Il patron si è intrattenuto con la squadra e ha ufficialmente presentato il nuovo DG Ferdinando Elefante e il nuovo Club Manager Dottor Sebastiano Vaia. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del club:

“Oggi sono qui in ritiro ad Alfedena, con molto piacere a salutare la squadra, il mister e il direttore. Ho visto un ambiente sereno, c’è tanta tranquillità e compattezza. Si sta iniziando ad amalgamare un percorso che avevo già progettato. Vedo che il progetto si sta consolidando gradualmente, affinché si possa completare questa rosa entro fine agosto. La squadra è consolidata già oggi, devo dire che abbiamo fatto un discorso molto familiare. Sono entrato nelle conoscenze di tanti nuovi arrivati, sono ragazzi con una cultura e una mentalità che rientrano nei nostri criteri. Vogliamo dare il via ad un percorso positivo per questa nuova stagione.

Incontro con il Sindaco di Alfedena? Sì, l’abbiamo incontrato e rinnovo i ringraziamenti all’amministrazione e alla cittadinanza, siamo stati accolti con tanto piacere. Ci hanno messo a disposizione il Campo Comunale, siamo stati bene e spero possa proseguire ancora meglio, al netto dell’incresciosa negatività nata con il discorso dell’amichevole annullata contro il Bari per ordine pubblico e che ha dato il diniego per la disputa di una bellissima partita. Nuove figure in dirigenza? Sì, ci siamo riuniti in albergo per un lungo summit con i vertici della Juve Stabia, abbiamo anche una nuova new entry che è il Direttore Generale, Ferdinando Elefante, già operativo per il nostro club. Per me è importante l’organizzazione, questa società deve puntare ad essere sempre più strutturata affinché possa portare punti anche fuori dal campo. Dobbiamo elevare il brand e consolidare le nostre prospettive di progettualità”.