Juve Stabia, i precedenti in trasferta contro la Virtus Francavilla: un solo hurrà per le Vespe

Serie C Girone C

Il tris rifilato allo Stadio Romeno Menti al Potenza chiede continuità. La Juve Stabia di Stefano Sottili, dopo aver agganciato la zona playoff del Girone C di Serie C, mira ad alimentare i sogni d'alta classifica. Sulla strada delle Vespe c'è la Virtus Francavilla, una delle rivelazioni della competizione e avanti in graduatoria di due lunghezze. I pugliesi sono reduci dal ko sul campo del Foggia e puntano alla rivalsa casalinga per proseguire la rincorsa sulle concorrenti. Dunque, allo Stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana si disputerà un testa a testa tra due formazioni dalle stesse ambizioni.

Sono quattro i precedenti in Puglia, il bilancio premia i campani in vantaggio con una vittoria rispetto alle mancate affermazioni dei biancazzurri. A completare il bilancio sono i tre pareggi che hanno catturato prevalentemente la scena. Il primo confronto risale alla stagione 2016/17 con il botta e risposta tra Nzola e Ripa nella sfida valida per la sedicesima giornata della fase di ritorno di Lega Pro. L'equilibrio ha comandato altresì la partita del 25 marzo 2018, le squadre sono state inchiodate da uno 0-0 senza emozioni. Il match, giocato sul neutro di Brindisi, è stato sospeso per impraticabilità del campo dopo otto minuti della ripresa e i restanti giri di lancette sono stati recuperati il 18 aprile successivo.

Il pareggio è una costante. Anche nel dicembre 2018 - nella partita valevole per la diciannovesima d'andata - il triplice fischio ha chiuso la disputa col punteggio di 1-1: in rete Partipilo per i padroni di casa e Paponi su calcio di rigore per gli ospiti. Il 7 febbraio scorso, invece, la Juve Stabia è riuscita a lasciare la sua firma nell'arco dei novanta minuti: la rete di Orlando ha deciso l'appuntamento in terra pugliese.