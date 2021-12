Verso Juve Stabia-Potenza: le probabili formazioni, i precedenti e dove guardare la sfida in tv

Serie C Girone C

Un confronto importante, un test per comprendere la maturità del gruppo. La Juve Stabia di Stefano Sottili è chiamata alla rivalsa dopo il ko nel derby contro la Paganese. E al Romeo Menti si prospetta una sfida tutt'altro che semplice. In quel di Castellammare approda il Potenza, formazione pronta a creare insidie alla compagine gialloblè. Le Vespe, oltre a riscattare il passo falso del Marcello Torre, dovranno riprendere quota in classifica per restare in scia della griglia playoff. I lucani, dal canto loro, cercano il bottino pieno per rialzarsi dalla fascia playout.

Reagire e adattarsi alla partita, tenendo conto dell'avversario e delle condizioni del manto erboso. Sono queste le indicazioni di Sottili alla vigilia del match. Fare di necessità virtù per gli ospiti, col tecnico Bruno Trocini che non potrà contare su diversi elementi, ancora ai box o non al meglio. Per i rossoblù, tuttavia, sarà importante raccogliere un bottino utile per l'obiettivo stagionale: la permanenza in terza serie. Dunque, al Menti si prospetta un incontro fondamentale per i percorsi futuri delle due squadre.

Le probabili formazioni

Non ci saranno Lipari, Squizzato, Schiavi, Troest e Tonucci per mister Sottili. Gli infortuni, infatti, non stanno consentendo all'allenatore di poter affidarsi all'intero organico. Il centrale è soltanto l'ultimo, in ordine cronologico, ad aggiungersi alla lunga lista degli indisponibili. Rientra Davì a centrocampo dopo aver scontato la squalifica: il mediano dovrebbe ritrovare il posto al centro del campo accanto a Scaccabarozzi. In difesa spazio a Cinaglia, confermato il blocco ormai consolidato.

Il pareggio senza reti contro la Turris ha riportato una leggera serenità nell'ambiente. Tuttavia, Trocini dovrà ancora fare a meno dei calciatori fermi. Recupera l'ex Romero, ci sarà anche Baclet. Si va verso la scelta della difesa a tre con Matino, Piana e Gigli davanti a Marcone. La coppia offensiva potrebbe essere composta da Salvemini e Banegas, con Volpe che insidia il primo per una maglia dal primo minuto.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Cinaglia, Caldore, Rizzo; Davì, Scaccabarozzi; Bentivegna, Stoppa, Panico; Eusepi. A disposizione: Pozzer, Russo, Esposito, Todisco, Altobelli, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, Evacuo. Allenatore: Sottili

Potenza (3-5-2): Marcone; Matino, Piana, Gigli; Coccia, Sandri, Zenuni, Ricci, Sepe; Salvemini, Banegas. A disposizione: Greco, Petriccione, Zampa, Orazzo, Bruzzo, Maestrelli, Carneglutti, Zagaria, Sessa, Baclet, Romero. Allenatore: Trocini

I precedenti, la direzione arbitrale e dove guardare la partita in tv

Sono diciassette i precedenti in Campania tra la Juve Stabia e il Potenza. Il bilancio pende dalla parte dei padroni di casa, avanti con undici vittorie contro un'unica affermazione ospite. A completare il quadro anche cinque pareggi. Il primo confronto risale alla stagione 1937/38: hurrà all'inglese per i partenopei. Il sussulto dei lucani è del 19 febbraio 1961, il successo è targato Rosito e Camozzi. Il primo pareggio è lo 0-0 del 19 gennaio 1975. Il 5 dicembre 1993 è andata in scena la vittoria più larga dei gialloblè con la manita nel segno di Baratto, Sibilli e Castaldo. L'ultimo testa a testa è del dicembre 2020: Orlando e Bubas decidono la partita.

Il match sarà diretto da Giuseppe Collu della sezione di Cagliari e sarà coadiuvato dagli assistenti Costin Del Santo Spataru di Siena e Luca Testi di Livorno. Il quarto ufficiale sarà Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Juve Stabia-Potenza si giocherà al Romeo Menti sabato 11 dicembre 2021 alle 15.00. La sfida, valida per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play. Sarà fruibile anche sulla piattaforma di Eleven Sports.