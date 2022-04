Juve Stabia - Due punti di penalizzazione in classifica e inibizione per Polcino

Stangata per la Juve Stabia. Il club gialloblè, dopo essere stato deferito dalla Procura Federale, ha ricevuto - in data odierna - una penalizzazione da scontare nell'attuale classifica del Girone C di Serie C. Meno due lunghezze in graduatoria per le Vespe e inibizione di due mesi per l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del club Filippo Polcino. È questo il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale in seguito al comunicato ufficiale dello scorso 4 aprile nei confronti dei campani "per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021 (Juve Stabia) e per non aver comunicato alla CO.VI.SO.C entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS sopra indicati".

Così il TFN nella nota appena pubblicata:

"Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 20 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7572/552 pf21-22/GC/gb del 4 aprile 2022 nei confronti del sig. Polcino Filippo e della societa? SS Juve Stabia Srl, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Polcino Filippo, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la societa? SS Juve Stabia Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Cosi? deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2022 tenuta in modalita? videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021".