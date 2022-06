Juve Stabia, Polcino su Di Bari: "Grande professionista, è il giusto profilo per il nostro progetto"

Serie C Girone C

Sono stati giorni di grandi movimenti per la Juve Stabia. Protagonista di un campionato non esaltante e chiuso fuori dalla griglia playoff di Serie C, il club gialloblè ha dato il via alla nuova stagione sportiva con qualche giorno d'anticipo. La famiglia Langella si è mossa anzitempo per portare il direttore sportivo Giuseppe Di Bari a Castellammare e, successivamente con l'aiuto del neo-dirigente, ad affidare la panchina a Leonardo Colucci. Parte, dunque, il nuovo ciclo delle Vespe.

Nelle ultime ore, Di Bari e Colucci si sono presentati alla stampa e alla piazza. Per quanto concerne la figura del ds, anche l'amministratore unico Filippo Polcino ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Conosco Giuseppe Di Bari, è un professionista che possiede le giuste caratteristiche per la Juve Stabia e per i fratelli Langella. Siamo partiti con largo anticipo con la programmazione, stiamo correndo con tutti gli adempimenti pre-campionato necessari. Abbiamo chiuso per il nuovo direttore sportivo e per l'allenatore, pensiamo anche agli accordi commerciali e al ritiro che comunicheremo la prossima settimana. Ci sarà anche il rinnovo dello sponsor tecnico e altri progetti dell’area marketing che metteremo in piedi. Rivolgo il mio in bocca al lupo a Giuseppe per aver sposato il nostro progetto ed essere arrivato a Castellammare".?