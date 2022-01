Juve Stabia - Polcino nuovo amministratore unico del club

Serie C Girone C

Nuovo avvicendamento per la Juve Stabia. E non si tratta di un cambio in panchina, dove mister Stefano Sottili sta facendo un grande lavoro. La società, con una nota apparsa sul sito ufficiale, ha annunciato una modifica nel ruolo di amministratore unico del club. Non sarà più l'avvocato Vincenzo Todaro, che resterà nella posizione di direttore generale, a ricoprire il ruolo a causa di impegni personali. La figura sarà affidata al dottor Filippo Polcino:

"La S.S. Juve Stabia rende noto che, causa impegni personali e professionali, l’avv. Vincenzo Todaro non ricoprirà più il ruolo di amministratore unico della società, incarico che è stato affidato al Dott. Filippo Polcino, già consigliere d’amministrazione dell’Università degli studi del Sannio, vanta inoltre una lunga carriera nel campo del marketing e del management aziendale. E’ stato Direttore Generale del Campobasso, per poi diventare Delegato dell’Amministratore dell’Avellino, con trascorsi anche nel Foggia. L’Avv. Vincenzo Todaro, parte integrante del nostro sodalizio, continuerà a ricoprire il ruolo di direttore generale. La S.S. Juve Stabia dà il benvenuto al nuovo membro, Dott. Filippo Polcino, rivolgendogli un caloroso buon lavoro".