La Juve Stabia saluta la Serie C con una vittoria: Bellich e Mignanelli stendono il Picerno

La Juve Stabia si congeda dalla Lega Pro con un’altra vittoria, battuto il Picerno allo stadio Menti. La squadra di Guido Pagliuca, con l’obiettivo ora spostato sulla Supercoppa, piega i rossoblù con una doppietta di Bellich e con un gol di Mignanelli. Nella giornata di festa dei gialloblù, all’ultima gara in Serie C e con la testa già al prossimo campionato cadetto, è Murano a sbloccare il risultato al 3’. Passaggio di Pagliai in area e diagonale vincente dell’attaccante che stappa la sfida. Le vespe non reagiscono subito, ma al 18’ Meli va giù in area dopo un intervento e l’arbitro lascia correre tra le proteste. Al 21’ Merelli si fa trovare pronto sulla conclusione di Meli, sulla ribattuta Adorante e compagni non riescono a capitalizzare. Al 25’ incornata di Esposito su un cross dalla destra, Thiam para. Al 28’ i gialloblù agganciano il pareggio con una punizione battuta in maniera magistrale da Mignanelli che sorprende Merelli. Al 33’ Graziani salta Folino e impegna Thiam, sul capovolgimento di fronte Adorante spara alto su suggerimento di Andreoni. Al 37’ Bellich, riscoperto bomber nel corso della stagione, completa la rimonta con un sinistro imprendibile per l’estremo difensore. La frazione iniziale si chiude con un altro notevole intervento di Thiam su un tiro-cross di Novella. In avvio di secondo tempo è subito pericolosa la Juve Stabia con un diagonale di Mosti, Merelli si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner di Leone, ancora Bellich timbra il cartellino e segna l’ottavo gol in campionato. Al 57’ D’Agostino accorcia le distanze con una conclusione sul primo palo che trafigge il portiere gialloblù. Al 77’ Graziani si ritaglia lo spazio per il tiro, Thiam blocca. Poco altro nel finale, le vespe battono anche il Picerno e terminano l’annata a quota 79 punti.