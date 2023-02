Juve Stabia a Foggia senza tifosi: divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli

Sandro Pochesci va alla ricerca del primo successo da allenatore della Juve Stabia. La squadra gialloblè, reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite, è attesa dalla trasferta sul rettangolo verde del Foggia. Partita non semplice per le Vespe che dovranno fare a meno del supporto del pubblico. Questa la decisione del Prefetto: "Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli. È quanto disposto dal Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, in vista dell’incontro di calcio tra Foggia e Juve Stabia, in programma domenica 19 febbraio alle ore 14.30 e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie C girone C, che si giocherà allo stadio Zaccheria".