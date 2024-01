Squalifica per uno schiaffo al calciatore, l'allenatore fa chiarezza: "Gesto non violento, episodio ingrandito"

Il pareggio allo scadere del Monterosi al Menti, la distanza ridotta dalle inseguitrici e la stangata al mister. Settimana non semplice per la capolista Juve Stabia, impegnata nel derby d’alta classifica con l’Avellino nel prossimo weekend. Allo stadio Partenio-Lombardi, domani sera, la squadra gialloblù dovrà fare a meno di Guido Pagliuca, fermato dal Giudice Sportivo per tre turni “per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto”. Il ricorso presentato dal club è stato accolto parzialmente, con la riduzione a due giornate.

In merito a quanto accaduto è stato proprio l’allenatore delle vespe a fare chiarezza: “Mi dispiace per Castellammare, per la squadra, per la società, per i tifosi, non essere presente nelle prossime tre partite. Vincevamo 2-0 a centoventi secondi dalla fine e, dopo la rimonta del Monterosi, ho visto la gente dispiaciuta e i ragazzi affranti. Ci sono rimasto male, gli stati d'animo che si creano andrebbero provati prima di poter giudicare e raccontare i fatti. È successo che mi è passato vicino Erradi, nel confronto gli ho dato uno scappellotto, come accaduto altre volte, in modo molto familiare. Niente di diverso da ciò che è successo con Picerno e Turris. È stato interpretato in modo diverso. Davanti a questa cosa si sono scatenati i giornali, ognuno ha espresso il proprio parere, anche in maniera eccessiva. La cosa è stata ingrandita rispetto all’episodio, il rapporto che ho con questi ragazzi lo conoscono tutti. Il rapporto tra me e i giocatori è speciale, sia dentro che fuori dal campo. Possono entrare delle confidenze che ti portano ad avere dei gesti in positivo e istintivi, ma non violenti. Ai miei calciatori voglio un bene dell’anima perché mi hanno dato tanto. Il legame è forte e non è minimamente intaccato da tutto quello che è uscito fuori, un po’ esageratamente gonfiato”.

Sull’Avellino: “È una squadra forte, costruita per vincere, allestita da un grande direttore sportivo. Sarà una partita difficilissima, il morso sul metro deve ritornare rispetto all’ultima gara e anche la leggerezza di giocare a calcio. Lunedì la squadra era dispiaciuta, mercoledì siamo stati tutti a cena su idea del presidente e questo è sintomo di lungimiranza da parte della nostra società. Questo ci deve dare grande forza e piacere di stare alla Juve Stabia, oltre alla condivisione di quello che deve essere il nostro percorso”.