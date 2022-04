Verso Juve Stabia-Paganese: le probabili formazioni e dove guardare il derby in tv

Il campionato è agli sgoccioli, mancano tre partite alla chiusura della regular season. La Juve Stabia, dopo gli avvicendamenti in panchina e un'annata tutt'altro che semplice, si appresta a concludere il cammino. L'obiettivo delle Vespe, dichiarato e con ottime possibilità di conseguimento, è la zona playoff. In attesa di conoscere eventuali sviluppi sulla classifica dopo l'esclusione del Catania, la truppa gialloblè è decisa a ritrovare la vittoria dopo quattro gare d'astinenza. L'ultimo urrà per la compagine di Castellammare è relativo al derby contro la Turris dello scorso 13 marzo: poi due sconfitte e due pareggi consecutivi che hanno ridimensionato la corsa dei campani. Allo Stadio Romeo Menti, nell'appuntamento valido per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C, i ragazzi di Walter Novellino affronteranno la Paganese di Gianluca Grassadonia, alla ricerca di punti per la permanenza nella categoria.

Con lo spettro della penalizzazione per il deferimento, la Juve Stabia è pronta a varare il 3-5-2 per superare l'ostacolo salernitano. Rientri importanti per il gruppo che ritrova Schiavi e Caldore: entrambi hanno scontato le rispettive squalifiche e saranno regolarmente aggregati alla brigata. Si va verso la conferma della difesa a tre con il rientrante Caldore ad aggiungersi a Tonucci e Troest. Ok Dini tra i pali, così come Donati e Panico sulle corsie. Lo stesso Schiavi punta a una maglia dal primo minuto in mediana assieme a Davì e Altobelli: scaldano i motori sia Scaccabarozzi che Squizzato, i ballottaggi persisteranno fino alla fine. In avanti, possibile tandem Stoppa-Della Pietra. In emergenza totale la Paganese che non avrà a disposizione Castaldo, Tissone, Diop e Perlingieri. Out altresì Sbampato e Firenze, risultati positivi ai tamponi svolti in settimana. Modulo a specchio per Grassadonia che si affida al trio Konate-De Santis-Celesia nel reparto arretrato. Manarelli e Martorelli saranno gli esterni, mentre a Bensaja il ruolo da vertice basso con Cretella e Zanini ai lati. In attacco ci saranno Guadagni e Tommasini.

Il fischio d'inizio del Romeo Menti è fissato per le ore 14.30 di domenica 10 aprile. Il match sarà visibile su Eleven Sports, la piattaforma che detiene i diritti della Serie C.

Juve Stabia (3-5-2): Dini; Tonucci, Troest, Caldore; Donati, Davì, Schiavi, Altobelli, Panico; Stoppa, Della Pietra. A disposizione: Pozzer, Russo, Cinaglia, Dell'Orfanello, Esposito, Peluso, Scaccabarozzi, Squizzato, Bentivegna, Ceccarelli, De Silvestro, Evacuo. Allenatore: Novellino

Paganese (3-5-2): Baiocco; Konate, De Santis, Celesia; Martorelli, Cretella, Bensaja, Zanini, Manarelli; Guadagni, Tommasini. A disposizione: Avogadri, Pellecchia, Brogni, Murolo, Scanagatta, Volpicelli, Iannone. Allenatore: Grassadonia