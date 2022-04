Juve Stabia, Novellino: "Pensiamo al campo, la società si occupa delle altre questioni"

Serie C Girone C

Ultimo appuntamento della stagione regolare per la Juve Stabia di Walter Novellino. In attesa di conoscere eventuali sviluppi in termini di classifica, i gialloblè si preparano ad affrontare l'impegno casalingo con la Virtus Francavilla. Fare bene è il diktat che vige all'interno dell'ambiente campano, deciso a chiudere con una vittoria l'annata complicata. Sono poche le parole espresse dal trainer delle Vespe alla vigilia della sfida. In conferenza stampa, Novellino ha infatti presentato la prossima gara in programma:

"Pensiamo esclusivamente al campo, vogliamo fare una grande partita davanti al nostro pubblico. Per le altre questioni c'è la società che sta lavorando. Ultima apparizione sulla panchina della Juve Stabia? Il mio futuro non è importante, conta ciò che faremo domani. Classifica? Con 45-46 punti, negli altri gironi, si è già ai playoff. Devo ringraziare i ragazzi per quello che stanno facendo, ma non è ancora finita. C'è una speranza sulla quale la società sta lavorando, noi pensiamo al campo. La squadra ha sempre risposto bene, non dimentichiamo la grande partita di Messina o le belle prestazioni contro la Turris e Foggia. C'è tantissima voglia da parte di tutti di chiudere bene la stagione".