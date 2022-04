Juve Stabia, Novellino: "Stiamo bene, dobbiamo essere incisivi. Sul Taranto..."

Serie C Girone C

Il pareggio col Catanzaro ha messo un freno alle due sconfitte consecutive. L'1-1 ottenuto contro la compagine giallorossa è stato accolto in un mix tra delusione ed entusiasmo. La Juve Stabia è chiamata a dare una netta sterzata al momento per essere all'altezza della zona playoff della classifica. La formazione gialloblè sarà attesa dalla complicata sfida allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Ad attendere le Vespe ci sarà una squadra agguerrita e decisa a raccogliere un risultato importante in ottica salvezza. L'obiettivo dei padroni di casa è distanziarsi dalla fascia playout della graduatoria.

Walter Novellino, tecnico della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'appuntamento sul suolo pugliese: "Il Taranto ha avuto parecchi problemi, troveremo un avversario arrabbiato e che ha sofferto un po' in questo periodo. I rossoblù hanno giocatori bravi, nel girone d'andata hanno fatto bene e sono sempre stati in zona playoff. Dobbiamo pensare esclusivamente a noi, stiamo bene e dobbiamo essere più incisivi. Dobbiamo capire che troveremo un clima non semplice, ma questo fa parte del calcio. Motivazioni giuste in un ambiente caldo? Siamo concentrati a fare bene e ad ottenere il risultato. La squadra ha lavorato bene e sono convinto che faremo una grande gara. Ho rispetto del Taranto, ma noi abbiamo lavorato bene e vogliamo ottenere un buon risultato".