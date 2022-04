Juve Stabia, Novellino: "Massimo rispetto del Potenza, ma vogliamo lottare fino alla fine. Sulla possibile penalizzazione..."

Serie C Girone C

Trentasettesima giornata del Girone C di Serie C alle porte. La Juve Stabia di Walter Novellino sarà impegnata distante dallo Stadio Romeo Menti. L'incredibile vittoria nel derby contro la Paganese - con ben quattro reti messe a segno - ha riportato fiducia nell'ambiente gialloblè, deciso a partecipare ai playoff al termine della stagione. Per farlo, tuttavia, sarà necessario un rush finale importante e con risultati all'altezza della zona che conta. Le Vespe, nel penultimo turno della competizione, saranno impegnate sul rettangolo verde del Potenza. I rossoblù, reduci dal prezioso successo di Torre del Greco, cercano conferme contro un'altra campana per avvicinarsi all'obiettivo salvezza.

Novellino, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida: "Oltre il discorso tattico, bisogna apprezzare la grande disponibilità del gruppo. Affronteremo un avversario in salute, abbiamo il massimo rispetto. Noi ci siamo allenati bene, vedremo che tipo di atteggiamento adottare a Potenza. Punti di penalizzazione possibili? Non ci interessa, dobbiamo pensare al nostro lavoro. La squadra deve essere convinta di quello che fa e di cosa ottenere. Sappiamo le difficoltà che si presenteranno contro il Potenza, vengono da una grande prestazione con la Turris. Noi speriamo di fare una buona gare. Il resto non mi compete, penso a fare l'allenatore. Stiamo bene, siamo convinti di quello che facciamo. Possiamo lottare fino alla fine, è un match importante per la classifica di entrambe".