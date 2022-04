Juve Stabia, Novellino: "Cercheremo di ottenere il massimo contro la Paganese"

Serie C Girone C

Una vittoria, due sconfitte e due pareggi: è questo il bottino della Juve Stabia nelle recenti cinque uscite. Con l'esclusione del Catania dalla Serie C e la conseguente rivoluzione della classifica, la formazione gialloblè potrebbe scalare posizioni ed entrare nella griglia playoff. Tuttavia, la brigata di Walter Novellino deve scuotersi e ritrovare il successo che manca dallo scorso 13 marzo nel derby contro la Turris. Allo Stadio Romeo Menti, nella sfida valida per la trentaseiesima giornata del Girone C, andrà in scena un altro confronto con una campana: a Castellammare approda la Paganese, alla ricerca di punti per la permanenza nella categoria.

Il tecnico dello Vespe è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro: "Abbiamo difficoltà nel trovare la rete, ciò è dovuto all'assenza di giocatori titolari. Cercheremo di ottenere il massimo nel derby contro la Paganese. Modulo? Non è importante lo schieramento, ma come approcciamo e affrontiamo le partite. Abbiamo dei calciatori fuori e quelli che ho a disposizione hanno giocato poco: devono avere il tempo giusto per fare bene. Paganese? Sappiamo che la sfida riservi delle difficoltà, cercheremo di affrontarla nel miglior modo possibile. Gruppo? Da quando sono qui li ho visti sempre motivati. L'unica partita, sbagliata da me, è a Monterosi. Ho sempre avuto risposte importanti dalla squadra. Abbiamo lavorato bene, credo che possiamo fare una grande prestazione".