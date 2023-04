Juve Stabia, Novellino: "Rispetto il Messina ma sarà match importante anche per noi. Bentivegna? Dobbiamo valutare le sue condizioni"

Ultimi 180' della regular season, si chiude il viaggio in trasferta per la Juve Stabia: le Vespe, senza tifosi al seguito, saranno attesi dalla partita sul rettangolo di gioco del Messina. Walter Novellino, nella consueta conferenza stampa pre-match, ha parlato del momento della squadra e dell'importanza dei prossimi novanta minuti:

"Abbiamo lavorato bene, consapevoli della difficoltà della partita che andremo ad affrontare. Sarà importante per entrambe le squadre, cercheremo di giocare la partita come si deve. Ho visto bene i ragazzi, hanno lavorato con voglia e determinazione. Chi andrà in campo darà il meglio. Mignanelli lo vedo bene dove ha giocato ultimamente. Bentivegna? Dobbiamo sentire il parere dello staff medico, stiamo aspettando. È un giocatore importante, ma se non dovesse farcela, ci saranno D'Agostino, Silipo e Rosa che può fare l'esterno. Valutiamo anche in base a come si schiererà il Messina. In quel ruolo comunque abbiamo qualità. Sono consapevole della forza della mia squadra, questo porta serenità e coraggio di andare a giocare contro una squadra di grande qualità. Sono convinto dell'importanza della partita. Futuro? Avevo altre richieste, ma sono ritornato perché credo nella società e nella presidenza, ci sono persone che vogliono far bene. La cosa più importante adesso è ritrovare quel qualcosa in più, sul futuro ragioneremo con calma. Tifosi? Ci dispiace tantissimo non averli, sono sempre il dodicesimo uomo in campo. Assenze di Altobelli e Scaccabarozzi? Ci mancheranno, ma abbiamo giocatori importanti come Gerbo, Carbone e Ricci. Sono molto sereno, abbiamo lavorato bene. Messina? Ho molto rispetto, i calciatori acquistati a gennaio hanno dato maggiore qualità".