Juve Stabia, esonerato Walter Novellino: la panchina va a Eduardo Imbimbo

Serie C Girone C

Risultati altalenanti, prestazioni opache e appena undici punti raccolti in nove partite. È una Juve Stabia distante dagli obiettivi prefissati, la squadra gialloblé non ha sfoderato prove eccellenti in questa prima parte di campionato e la continuità è mancata nel corso degli impegni. La società, decisa a scuotere l'ambiente, ha scelto di esonerare Walter Novellino e affidare la panchina al vice Eduardo Imbimbo. Con una breve nota apparsa sui canali di riferimento, il club ha salutato l'ex allenatore dell'Avellino e ha definito già il successore:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Walter Alfredo Novellino. La guida tecnica è affidata a mister Eduardo Imbimbo, fino ad oggi vice allenatore, che assume l’incarico di tecnico della prima squadra. Ringraziandolo per la professionalità profusa, la Società augura a Novellino le migliori fortune umane e professionali".

Imbimbo sarà chiamato a sollevare il morale dell'ambiente e ribaltare la delusione delle recenti uscite della squadra. La sconfitta interna contro il Picerno e la reazione tardiva hanno spinto la proprietà a valutare un avvicendamento in panchina. Il cambio di rotta dovrà essere immediato per non perdere il contatto con le squadre concorrenti alla griglia playoff. Occasione di riscatto che si presenta già mercoledì 20 ottobre, con la sfida in trasferta sul campo del Monopoli.