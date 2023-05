Juve Stabia, Novellino: "Rimprovero poco ai ragazzi, bisogna ripartire dai giovani. Playoff? Opportunità da sfruttare, non ci siamo riusciti"

Juve Stabia eliminata dal playoff al Primo Turno, è l'Audace Cerignola a qualificarsi alla fase successiva. Walter Novellino, intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, ha analizzato la prestazione della sua squadra:

"La nostra partita finisce sull'occasione di Mignanelli e sul successivo gol del Cerignola. Abbiamo affrontato una squadra di fisica, c'è da dire che il rigore poteva dare più dignità alla partita e al risultato. Mi dispiace molto, sono molto amareggiato, abbiamo lavorato tantissimo e soprattutto sulle loro giocate. Non gli avevamo concesso nulla, poi c'è stato quel calcio d'angolo. Ho avuto subito una preoccupazione su quella situazione, guardiamo molto la palla e meno l'uomo. Quella è stata una traiettoria lenta e abbiamo preso gol, loro comunque sono andati in difficoltà nel primo quarto d'ora. È stata una stagione particolare, mi dispiace per il pubblico, ma è stata una verifica per tutti. Cosa fare per ripartire? Bisogna puntare su questi giovani importanti. Sarà un discorso che dovrà affrontare il direttore. Il playoff è arrivato quasi a sorpresa, ma dovevamo sfruttarlo meglio. Era un'opportunità importante che cercavo da due anni. Prendere gol e vedere entrare il nostro pubblico è stato un duro colpo. La squadra ha qualità, poi si faranno le opportune valutazioni. Ho chiesto ai ragazzi di giocarla, siamo partiti benissimo ma siamo mancati nella personalità. Cosa posso rimproverare? Poco, soltanto di essere un po' più incisivi e di crederci di più, avremmo potuto fare molto meglio. Se non avessimo preso il secondo gol, col 4-4-2 sono convinto che li avremmo messi in grande difficoltà perché subivamo sugli esterni. Abbiamo subito due gol da evitare".