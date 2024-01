Clamoroso al Menti, Juve Stabia agganciata dal Monterosi nel recupero

Serie C Girone C

Clamoroso allo stadio Menti. La Juve Stabia spreca il doppio vantaggio ed è agganciata dal Monterosi in pieno recupero. Frenata della capolista guidata da Guido Pagliuca (l’unica tra le prime otto a non vincere nel primo impegno del 2024) che vede dunque avvicinarsi la Casertana e le altre contendenti alla vetta della classifica.

La partita si apre subito con un’occasione per i padroni di casa. Su un traversone dalla sinistra, Baldi fa da sponda per Erradi che manda fuori in acrobazia al 2’. Il numero 33 ci riprova al 10’, questa volta di testa sul passaggio di Mignanelli: traiettoria alta. Meglio la prima della classe in avvio con Meli che si accentra e conclude con il destro dal limite al 18’, sfera che termina sul fondo. Stesso esito al 20’ per Candellone, mentre due minuti dopo Meli conquista un calcio di rigore per fallo di Bittante. Dal dischetto si presenta il terminale offensivo che supera Rigon e sblocca la sfida al Menti. Nella fase finale del primo tempo si vede in avanti anche il Monterosi con due potenziali opportunità, una al 33’ con Vano e l’altra al 43’ con Di Francesco. Le due giocate sono intervallate da un’iniziativa imprecisa di Mignanelli.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, con la Juve Stabia che comanda con il minimo vantaggio, è la squadra ospite a costruire la prima opportunità. Silipo serve Vano che fa partire un diagonale, Thiam neutralizza. Al 57’ debutto in maglia gialloblè per il neo acquisto Mosti che fa rifiatare Meli. Proprio il nuovo entrato prova a rendersi pericoloso, ma il suo tiro si spegne distante dallo specchio avversario. Al 73’ Piscopo raddoppia. Il fantasista salta due difensori e, davanti a Rigon, non fallisce. L’autore della seconda marcatura poi lascia spazio ad un altro debuttante con la casacca dei campani, l’attaccante Adorante. Nel finale doppio intervento dell’estremo difensore locale su Ekuban e Vano al 79’. Nel recupero accade di tutto: Mbende accorcia e fa cadere l’imbattibilità interna di Thiam, Vano pareggia al 95’ e chiude la sfida sul 2-2.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio (87’ Gerbo), Leone, Erradi; Meli (56’ Mosti); Candellone (87’ Folino), Piscopo (74’ Adorante). A disp.: Esposito, D’Amore, La Rosa, Maselli, Bentivegna, Guarracino, Andreoni, Rovaglia, Picardi, Marranzino, Piovanello. All.: Pagliuca

Monterosi (4-4-2): Rigon; Bittante, Sini, Piroli, Di Renzo; Di Francesco (76’ Ekuban), Parlati (92’ Mbende), Tolomello (86’ Ferreri), Verde; Silipo, Vano. A disp.: Mastrantonio, Santilli, Borri, Cinaglia, Giordani, Conti, Cordova, Spinosa, Glenowski. All.: Romondini

Arbitro: Matteo Canci di Carrara

Marcatori: 24’ rig. Candellone (JS), 73’ Piscopo (JS), 93’ Mbende (M), 95’ Vano (M)

Ammoniti: Mignanelli, Piscopo (JS), Tolomello, Verde (M)