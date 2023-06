Juve Stabia, Lovisa si presenta: "Da parte mia massima serietà e dedizione. Nuovo allenatore? Ecco cosa serve"

Giornata di presentazione in casa Juve Stabia. Il club gialloblè è intervenuto in conferenza stampa dopo l’ufficialità del nuovo responsabile dell’area tecnica, Matteo Lovisa. Il primo a prendere parola è stato il presidente Andrea Langella che ha rilasciato dichiarazioni in merito alla scelta del fratello di lasciare la società:

“Un ringraziamento va a mio fratello Giuseppe, una persona che ha sposato la causa con grande impegno e sacrifici. È arrivato tre anni fa, un anno e mezzo dopo di me. Senza esitazione mio fratello è entrato in questo grande inferno portando avanti la causa con sacrifici finanziari veri, ho visto il profilo del suo carattere, da vero tifoso. Noi siamo i veri sostenitori della Juve Stabia, voglio dirlo alle persone che ci hanno criticato ed offeso. La Lega Pro è complicata, starci è difficile. Devo ringraziare mio fratello che si dedicato all’iscrizione al campionato, ha dimostrato concretezza e serietà, sostenendo gli adempimenti federali, i pagamenti e la fideiussione. Oggi si deve ripartire da una serenità e da un equilibrio, dobbiamo essere tutti uniti per portare avanti questo grande club in un momento così particolare. Dobbiamo essere consapevoli che il campionato è molto difficile e lavorare molto sull’organizzazione. Dobbiamo lavorare sulla velocità dei tempi, mettendo in campo le relazioni e giocare in anticipo: ci siamo mossi, abbiamo lavorato tantissimo, un grazie va anche al Dottor Polcino e ai suoi collaboratori. Abbiamo lavorato anche sull’aspetto tecnico della squadra, ringrazio il Direttore Di Bari e i mister che si sono avvicendati. Siamo pronti a cambiare pagina e a iniziare un nuovo percorso. Sono qui a presentare il nuovo direttore dell’area tecnica. È giovane, ma ha grande esperienza, ha fatto tre anni in B. Ho visto in lui un potenziale di crescita. Ha fame di mettere in campo il suo ruolo da direttore. Ritiro? Abbiamo già preparato il tutto, lavoriamo sulla campagna abbonamenti e tutto procede a ritmi veloci. Mister? Già delineato, già nei primi giorni della prossima settimana verrà presentato. Obiettivi? Puntiamo alla salvezza, ma dietro c’è sempre un grande lavoro, rispettando i ruoli di ognuno. La Juve Stabia rappresenta la continuità in Lega Pro, in un’ottica di una persona che deve accettare, va considerato anche questo aspetto”.

Poi l'intervento di Lovisa, nuovo responsabile dell'area tecnica: “Ringrazio il Presidente e la società per la fiducia, non sono venuto a Castellammare per scaldare la sedia o per fare un anno di vacanza. Sono qui per lavorare, da parte mia c’è massima serietà e dedizione. Le scelte tecniche si possono sbagliare, non ho la presunzione nel dire che non sbaglierò. È bravo chi sbaglia meno. Sarà un’annata importante, avrò bisogno di qualche mese di tempo, ma sono consapevole che i risultati la fanno da padrone. Nel momento in cui si inizia, dobbiamo conquistare i punti per portare avanti i nostri obiettivi. Vi chiedo di starci vicini. C’è bisogno di cambiare tanto, verranno inseriti giocatori importanti, c’è un budget dignitoso adatto all’idea che ho e di portare avanti l’obiettivo della Juve Stabia. È una grande responsabilità e la prendo perché la sento già mia. Non parlo tanto, mi piace fare i fatti: garantisco impegno verso i colori gialloblè. Conosco questa città, è una piazza calda. Sono disponibile, educato e ascolto tutto: sarò chiamato a prendere decisioni, ma mi prendo la responsabilità. Ho la porta aperta verso tutti. Scelta? Dopo la realtà di casa a Pordenone, c’era bisogno di una proprietà che mi desse fiducia. Non sono importanti i soldi, ho idee concrete e c’è sintonia con il Presidente. Sono qui per portare idee che vanno riscontrate attraverso il campo e le conoscenze, bisogna creare un patrimonio per questa società. Girone C? L’ho seguito molto, sono consapevole di ciò che andremo ad affrontare, si predilige anche l’aspetto caratteriale. Bisogna conoscere la personalità del giocatore e le doti umane, vanno di pari passi all’aspetto calcistico. Non mi sento di portare mele marce che poi creano problematiche durante l’annata. Allenatore? Deve dare impronta tattica da subito, c’è bisogno di partire subito: serve un mister di grande personalità. Cercheremo di prendere un allenatore di categoria. Tutti devono mettersi in discussione qui a Castellammare. I tifosi sono una certezza, questa piazza è ai massimi livelli. Chi viene qui deve essere conscio di dover disputare un campionato importante”.