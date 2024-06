Juve Stabia-Lovisa, ancora insieme: "Il diesse vuole continuare il percorso con il club"

La Juve Stabia mette nel mirino il debutto in Serie B e si avvicina alla preparazione contando sulle certezze: il mister Guido Pagliuca e il direttore sportivo Matteo Lovisa. I due, tra gli artefici della promozione, hanno rinnovato il contratto durante l'ultima stagione. Il tecnico ha prolungato fino a giugno 2025, previsto invece un anno in più per il dirigente gialloblù. Le vespe, archiviata l'annata sportiva, si sono assicurate la permanenza del trainer di Cecina e dell'ex direttore tecnico del Pordenone.

Il profilo del ventottenne di San Daniele del Friuli, tuttavia, è stato accostato a diverse società cadette e nelle scorse ore è spuntata la pista Catanzaro, complice un summit con il presidente giallorosso Floriano Noto. Accordo in vista tra le parti? La risposta è negativa perché la Juve Stabia, con un comunicato stampa, ha fatto chiarezza: "Il Direttore Sportivo Matteo Lovisa precisa che, a seguito delle voci che si sono susseguite in questi ultimi giorni, le stesse sono infondate in quanto gli incontri erano legati a questioni di calciomercato".

Nel futuro di Lovisa, anche a margine di un vertice con la proprietà stabiese, ci saranno ancora i colori gialloblù: "Il direttore sportivo precisa che è in essere un contratto con la Juve Stabia e che dopo la magnifica stagione vissuta vuole continuare il percorso intrapreso per questo grande e glorioso club, affermando sempre di più i valori di correttezza e collaborazione. Altresì è sempre più forte il legame con la piazza stabiese e i tifosi, vera spinta verso i nostri successi". Dunque arriva la presa di posizione delle parte del club: il diesse continuerà la sua avventura a Castellammare.