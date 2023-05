Juve Stabia, dalla questione societaria al futuro di Novellino: mercoledì la conferenza del presidente Langella

Il percorso sportivo della Juve Stabia si è interrotto nel primo turno del playoff contro l’Audace Cerignola. Dopo una stagione altalenante e con tre diverse guide in panchina, le Vespe hanno trovato una stabilità con Walter Novellino che ha condotto la squadra alle gare della post regular season. Tuttavia, la trasferta del Monterisi ha sancito l’eliminazione immediata per i gialloblè che, quindi, sono proiettati già alla prossima annata sportiva. Le ultime sono state settimane che hanno visto il club al centro di discorsi per la cessione delle quote. Una presunta trattativa che si è arenata, ma la società non si è mai sbottonata in tal senso: mercoledì 31 maggio, nella salta stampa dello Stadio Romeo Menti, il presidente Andrea Langella terrà una conferenza stampa di precisazione sugli avvenimenti accaduti negli ultimi giorni. Il patron rilascerà dichiarazioni sulla vicenda societaria e illustrerà i programmi per la Juve Stabia. Intanto, c’è grande attenzione anche sulla situazione del direttore sportivo Giuseppe Di Bari. Il futuro del dirigente pugliese è tutt’altro che chiaro e la conferenza in agenda potrebbe definire il destino del diesse. Infine, resta in discussione anche la posizione di Novellino, reduce da un ottimo lavoro: il tecnico, in una recente intervista, ha glissato e si è detto pronto a valutare con il club la sua potenziale permanenza a Castellammare.