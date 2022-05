Juve Stabia, Langella: "Siamo una società modello, ho salvato il club in diversi momenti"

Il mancato raggiungimento dei playoff e una programmazione già partita: la Juve Stabia, dopo un finale di stagione tutt'altro che entusiasmante, si proietta già al futuro. La giornata odierna è stata dedicata alla conferenza stampa post-season da parte della proprietà. Il presidente Andrea Langella è intervenuto ai microfoni della stampa, ecco un breve estratto:

"Un anno fa avevo parlato di tanti obiettivi da raggiungere. Il primo era quello dell'oasi felice e con l'accettazione del concordato: lo abbiamo raggiunto. Ci sono vittorie che avvengono sul campo ed altre fuori, siamo orgogliosi di aver raggiunto un risultato epocale, che vale uno scudetto e rimarrà nella storia recente della Juve Stabia. Siamo una società modello e per questo la famiglia Langella merita quel rispetto che più volte è mancato. Il sottoscritto non ha fatto fallire il club in diversi momenti. Il primo è quando sono entrato in società, il secondo è stato l’ingresso di mio fratello in società e il terzo con la ristrutturazione del debito. Oggi possiamo programmare il futuro con maggiore serenità senza questo macigno. Già siamo a lavoro per onorare gli adempimenti per il 16 maggio ed il 22 maggio finalizzati all’iscrizione al prossimo campionato. Il concordato riguarda solo i debiti con l’erario, i fornitori privati saranno interamente pagati. Ringrazio la Curva Sud e i tifosi, sempre fedeli alla squadra. Ringrazio anche lo staff, i giocatori e i due allenatori della stagione".