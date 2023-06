Juve Stabia, ok iscrizione alla Serie C. Le ultime sul direttore sportivo

Scade oggi, martedì 20 giugno, il termine per ultimare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. La Juve Stabia, con una nota ufficiale, ha comunicato di "aver provveduto a depositare in Lega, come previsto dai termini federali, in data odierna, tutta la documentazione relativa all’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro 2023/2024, con i relativi pagamenti di tutti gli emolumenti, la fideiussione, i criteri infrastrutturali, i contributi e le ritenute oltre ai relativi adempimenti economici amministrativi". Intanto, la società sta lavorando per annunciare il nuovo direttore sportivo. Secondo le recenti indiscrezioni, dopo aver sondato il terreno per diversi profili, le Vespe sono vicine a Matteo Lovisa, dirigente reduce dalla parentesi con il Pordenone.