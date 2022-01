Juve Stabia, nuovo innesto per i gialloblè: tesserato Dell'Orfanello. Ceduto Rizzo al Foggia

Serie C Girone C

Il futuro di Alberto Rizzo è lontano da Castellammare, la Juve Stabia perde un elemento di assoluto valore sulla corsia mancina. Il Foggia ha accelerato e chiuso la trattativa: "La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Foggia Calcio 1920, per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive, del difensore Alberto Rizzo, classe ’97. La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati".

Le Vespe, però, non si fanno trovare impreparate e aggiungono un nuovo tassello all'organico di Stefano Sottili. Il club gialloblè, dopo l'acquisto di Tommaso Ceccarelli, si è assicurato anche le prestazioni di Ugo Dell'Orfanello. Il laterale sinistro, reduce dall'avventura con la maglia del Lavello, ha collezionato 13 presenze in stagione. Il classe 2000 approda a Castellammare a titolo definitivo: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dalla USD Lavello, del difensore Ugo Passos Dell’Orfanello, classe ’00. Il calciatore, natio di Río de Janeiro (Brasile), è cresciuto calcisticamente nel Flamengo e ha vestito anche le maglie della Lucchese e del Ghivizzano. Dell’Orfanello ha scelto il 13 come numero di maglia".

Queste le sue prime dichiarazioni: "Approdo in una piazza incredibile, conosciuta anche in Brasile. Darò il massimo per i miei compagni e per tutti i nostri tifosi per raggiungere i nostri obiettivi".