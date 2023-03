Verso Juve Stabia-Giugliano, attiva la vendita dei biglietti: i dettagli per le tifoserie

Una partita per chiudere il discorso salvezza e consolidare la posizione nella griglia playoff. Sarà un derby combattuto e con simili obiettivi quello che andrà in scena allo Stadio Romeo Menti tra la Juve Stabia di Sandro Pochesci e il Giugliano di Raffaele Di Napoli. Entrambe sono alla ricerca della vittoria perduta: le Vespe non vincono dallo scorso 29 gennaio sul campo della Viterbese, stessa data per i Tigrotti corsari nel confronto con la Turris. Poi altalena di pareggi e sconfitte per ambedue che si ritrovano distanziate da appena un punto in classifica. Juve Stabia avanti e con l’intenzione di tenere lontani gli avversari, il Giugliano lavora per il sorpasso. Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità per quanto riguarda la prevendita. Di seguito, la nota del club gialloblè:

“La S.S. Juve Stabia comunica che sono a disposizione i tagliandi per il match Juve Stabia-Giugliano, gara valida per la trentunesima giornata di Lega Pro, che si giocherà domenica 12 marzo alle ore 17:30 allo stadio Romeo Menti. Si rende noto, quindi, che saranno disponibili:

Curva San Marco € 10 + 2 € prevendita – ridotti 6/16 anni, donne € 6 + 2 €;

Tribuna Varano € 13 + 2 prevendita – ridotti 6/16 anni, donne € 8 + 2 €;

Tribuna Quisisana € 16 + 2 € prevendita – ridotti 6/16 anni, donne 10 + 2 €;

Tribuna Monte Faito € 20 + 2 € prevendita – ridotti 6/16 anni, donne € 15 + 2 €.

La prevendita al botteghino dello stadio Romeo Menti sarà attiva nei giorni di venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e i tagliandi acquistati saranno privi dei costi di prevendita.

La prevendita relativa al settore ospiti è attiva fino alle ore 19 di sabato 11 marzo presso i rivenditori autorizzati GO2 al costo di 10 € + 2 € di prevendita.

Si ricorda, inoltre, che per l’accesso allo stadio Romeo Menti è consigliato l’uso della mascherina nel rispetto delle normative Covid-19.

Si invitano i tifosi ad anticipare l’ingresso all’impianto per evitare assembramenti”.

Il comunicato del Giugliano: “La società comunica, dopo aver atteso le disposizioni del GOS e della autorità preposte, che è possibile acquistare il tagliando del settore ospiti dello Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, per la gara in programma domenica 12 marzo alle ore 17:30 tra S.S.Juve Stabia e Giugliano Calcio 1928, valevole per la trentunesima giornata Serie C, Girone C, attraverso il circuito online Go2, oppure presso i punti vendita autorizzati. Il costo del biglietto sarà di 10€ più diritti di prevendita tariffa unica, come comunicato dalla società di casa. Sarà possibile acquistare il tagliando del settore ospiti fino alle ore 19:00 di sabato 11 marzo. Su indicazione e consiglio delle autorità preposte, si invita e sensibilizza la tifoseria per questioni meramente organizzative, a partire quanto più uniti possibile, utilizzando bus organizzati, o riempiendo automezzi propri, al fine di facilitare le operazioni di trasporto, parcheggio e deflusso”.