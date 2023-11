Juve Stabia rallentata dal Foggia, 0-0 al Menti. Le vespe ringraziano il Giugliano e restano in vetta

La Juve Stabia rallenta con il Foggia, allo stadio Menti è 0-0 al triplice fischio. La capolista ci prova, spreca qualche occasione e manca l’appuntamento con la vittoria: la squadra di Guido Pagliuca ringrazia il Giugliano e resta da sola in vetta alla classifica, perdendo però due punti sull’Avellino.

Il primo sussulto della gara è targato gialloblè con Mignanelli che serve Piscopo, la conclusione di quest’ultimo è debole e facile preda di Nobile. Sul versante opposto stesso esito per Embalo dopo un suggerimento di Tonin, nessun problema per Thiam. Al quarto d’ora buona opportunità per le vespe con Romeo che si incarica di un piazzato e pesca Bellich, il difensore colpisce di testa ma trova i guantoni dell’estremo difensore. Al 23’ Piscopo mette al centro e la difesa rossonera allontana: Leone raccoglie e calcia, il tentativo però è da dimenticare. Passano tre minuti e Buglio cerca Baldi, Nobile neutralizza la deviazione del laterale. Al 36’ altra manovra offensiva dell’undici di Pagliuca, ci prova Romeo ma la mira non è delle migliori. L’ultimo squillo della frazione iniziale è di Buglio, con un’incornata su traversone di Mignanelli, il centrocampista spedisce alto.

Al rientro in campo la Juve Stabia si gioca la carta Bentivegna al posto di Piovanello. La ripresa si apre con una buona intensità, ma in avvio mancano le occasioni. Al 53’ proteste dei padroni di casa per un fallo di mano in area dopo un’acrobazia di Bentivegna, l’arbitro non è d’accordo e lascia proseguire. Sul ribaltamento di fronte Embalo fa partire un sinistro a giro che Thiam disinnesca. Al 56’ Mignanelli pennella ancora dalla fascia sinistra, Piscopo prende il tempo e di testa non indirizza verso lo specchio di porta. Al 71’ Bachini è provvidenziale in chiusura su Schenetti, sul capovolgimento Carillo anticipa Candellone. Al 76’ Thiam sale in cattedra con una sontuosa parata su Tonin, servito da Schenetti dopo un velo di Tounkara. Tra l’80’ e l’82’ le vespe sciupano una doppia opportunità, con il bomber in maglia numero 27 che non riesce a concretizzare i passaggi di Mignanelli e Bentivegna. L’ultima fiammata della gara è di Gerbo, Nobile si rifugia in angolo. Poco altro nel finale, il match del Menti termina senza reti.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio (81’ Marranzino), Leone, Romeo (81’ Gerbo); Piovanello (46’ Bentivegna, 92’ Rovaglia); Piscopo (92’ Erradi), Candellone. A disp.: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Guarracino, Folino, Andreoni, Picardi, Ruggiero, Vimercati. All.: Guido Pagliuca

Foggia (3-5-2): Nobile; Carillo, Riccardi, Di Noia (46’ Rossi); Garattoni, Odjer (46’ Salines), Martini, Vacca (48’ Schenetti), Vezzoni (88’ Fiorini); Tonin, Embalo (69’ Tounkara). A disp.: De Simone, Jaime, Peralta, Pazienza, Agnelli, Papazov, Iddrissou, Brancato. All.: Mirko Cudini

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Ammoniti: Vacca (F), Buglio (JS), Tonin (F), Romeo (JS), Tounkara (F), Vezzoni (F), Garattoni (F)