Juve Stabia, la parentesi di Eusepi è vicina alla conclusione: l'Alessandria è pronta a riportarlo alla base

Un inizio di stagione complicato, una netta ripresa e la squalifica inaspettata. Umberto Eusepi è stato il trascinatore stagionale della Juve Stabia, ma non ha potuto contribuire alla causa nelle ultime giornate di campionato. Assenza pesante per le Vespe che hanno dovuto fare a meno del peso offensivo e delle realizzazioni dell'esperto centravanti. E, di conseguenza, anche la rincorsa per un posto in griglia playoff è risultata in salita. Il classe 1989 di Tivoli, in prestito dall'Alessandria, è stato un uomo chiave nello scacchiere tattico dei gialloblè. L'avvio è stato contraddistinto da un infortunio alla spalla che l'ha tenuto ai box dopo l'esordio al secondo turno del Girone C contro l'Avellino. Il ritorno in campo, un mese più tardi, ha dato il via all'annata della prima punta: 8 reti e 4 assist in 26 gettoni nella competizione di terza serie. Lo scorso 23 marzo, però, è arrivato uno stop in via cautelare da parte del Tribunale Nazionale Antidoping. L'ultima apparizione con la Juve Stabia, dunque, è datata 20 marzo nella sconfitta in trasferta contro il Monterosi. Eusepi è stato costretto a saltare le successive cinque partite e non ha potuto aiutare i compagni nella volata finale. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe chiudersi così la quarta esperienza in Campania per l'attaccante: l'Alessandria, dopo la retrocessione in Serie C, è intenzionata a riportarlo alla base per valutarne il futuro.