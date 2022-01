Juve Stabia, acquistato Erradi dalla Pro Vercelli: un nuovo centrocampista agli ordini di Sottili

Serie C Girone C

L'opera di sfoltimento dell'organico e non solo. È una Juve Stabia attenta e vigile sul mercato invernale. Dopo le cessioni di ben tre giocatori in una manciata di giorni, la società gialloblè ha lavorato altresì in entrata. E il colpo delle ultime ore è Bilal Erradi, centrocampista classe 2001 proveniente dalla Pro Vercelli. Una doppia, seppur distaccata, trattativa con i piemontesi che si sono assicurati le prestazioni dell'ala Giuseppe Panico, reduce dall'esperienza a Castellammare.

Un nuovo volto, dunque, per la mediana di Stefano Sottili. Il calciatore di Novara andrà ad offrire un'altra alternativa allo staff tecnico: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo dalla Football Club Pro Vercelli 1892, del centrocampista Bilal Erradi, classe ’01. Il calciatore, natio di Borgomanero (Novara), è cresciuto calcisticamente nella Pro Vercelli".

Queste le sue prime dichiarazioni: "Sono contento di essere arrivato in una piazza così importante. Non vedo l’ora di integrarmi con la squadra, conoscere il mister e i compagni e di mettermi a disposizione per raggiungere gli obiettivi del club. So che la nostra curva è molto calorosa e non vedo l’ora di vederli allo stadio".