La Juve Stabia riflette sul ruolo di direttore sportivo: Di Bari in vantaggio sulla concorrenza

Serie C Girone C

Programmare con lungimiranza e affidabilità il futuro del club. La Juve Stabia del patron Andra Langella, reduce da un campionato tutt'altro che entusiasmante e terminato con la mancata qualificazione ai playoff, progetta la stagione prossima. Diversi i temi che dovranno essere trattati con maggiore approfondimento per i gialloblè, chiamati a riscattare l'annata appena disputata. C'è bisogno di una sterzata decisa per trovare la strada giusta: la tradizione e la passione della piazza non possono essere protagonisti di un altro cammino anonimo.

Probabile una rivoluzione totale in organico, nello staff tecnico e in dirigenza. Diversi calciatori torneranno nelle squadre di appartenenza per essere valutati attentamente dopo la parentesi a Castellammare. Quasi improbabile la permanenza di Walter Novellino, rientrato in forza alle Vespe soltanto nel rush finale della competizione. Il traguardo playoff non è stato raggiunto, seppur il tecnico abbia pochissime colpe: le lunghezze tolte per la penalizzazione hanno pesato sull'economia della classifica. Di conseguenza, la Juve Stabia si è ritrovata fuori dalla griglia degli spareggi.

Nel frattempo, la società sta riflettendo su una posizione più importante: il ruolo del direttore sportivo. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome più vicino a vestire il gialloblè è Giuseppe Di Bari. Il dirigente pugliese ha iniziato la sua avventura con la compagine della sua città: il Manfredonia. Poi Foggia, Arezzo e Novara. Non c'è ancora una trattativa definita, ma Di Bari è in netto vantaggio sulla concorrenza rappresentata da Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli. La questione ds dovrebbe avere una certezza nei prossimi giorni con la fumata bianca. Successivamente toccherà al nuovo tecnico.