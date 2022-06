Juve Stabia, Di Bari: "Castellammare piazza importante, sarà anno d'assestamento. Sulla scelta di Colucci..."

Giornata di presentazione in casa Juve Stabia. Dopo l'ufficialità degli ultimi giorni, la proprietà ha lasciato spazio al direttore sportivo Giuseppe Di Bari. Il dirigente ha risposto alle domande della stampa, in conferenza sono seguiti interventi importanti anche del presidente Andrea Langella. Ecco quanto raccolto:

Presidente Andrea Langella

Così il patron: "Ci tenevo ad essere qui anche perché la scorsa volta non ero presente a causa di vicissitudini. Oggi mi sono dedicato all'appuntamento in programma perché ci tengo, presentiamo il nostro direttore sportivo. Ha accettato la nostra progettualità e questo nuovo inizio di percorso, è la persona adatta per portare avanti questo ciclo. Sarà a disposizione per ogni domanda tecnica relativa alla Juve Stabia. Non voglio stare qui ad elogiare ciò che è stato fatto. Sono entrato in Serie C e ho portato il club in B, poi c'è stata la retrocessione. Un grande risultato, però, è stato raggiunto. L'altro passo importante è stato raggiunto con l'altro socio: abbiamo vinto lo scudetto. Faccio un appello di moralità ai tifosi, a prescindere dalla Curva che è stata straordinaria: questo deve essere un riscatto sociale, bisogna collaborare assieme. La squadra è della città, mi aspetto una buona affluenza allo stadio. Il Menti è il nostro fortino, il pubblico fa la differenza".

Giuseppe Di Bari

Il direttore sportivo Di Bari ha affermato: "Sono molto contento di arrivare in questa piazza, devo ringraziare la famiglia Langella e l'amministratore Polcino. Mi hanno dato fiducia in un ambiente importante. Cosa mi ha spinto ad accettare questo progetto? Voglio mettermi in discussione, l'aspetto importante è dare i giusti tempi per sposare un progetto. Si riparte cercando di mettere le basi: questo, però, non vuol dire non toglierci delle soddisfazioni. Vogliamo fare qualcosa d'importante, Castellammare è una piazza che vive di calcio. Spero di potermi mettere a disposizione in questa direzione, farò di tutto perché il mio lavoro possa essere apprezzato dalla società, dalla stampa e dai tifosi. Ci tenevo a dire questo".

Sull'organico: "Stiamo facendo delle valutazioni, vedremo chi può sposare il progetto e chi non se la sentirà. Valuteremo anche in base al credo tattico del nuovo tecnico".

Su Colucci: "È una scelta legata alla persona. Ho fatto delle chiacchierate con più allenatori, ma Colucci ha sposato pienamente il nostro progetto".

Sull'aspetto tecnico della nuova Juve Stabia: "Ci sono dei reparti dove bisognerà intervenire, la priorità era l'allenatore. Valuteremo chi sarà ancora con noi, da ora in poi ci siederemo a tavola e studieremo la situazione".

Esperienza all'estero? "Mi ha arricchito tanto, ma vorrei giocare sul senso d'appartenenza e su giocatori del territorio".

Tre caratteristiche della Juve Stabia? "Spirito di sacrificio, senso d'appartenenza e buttare il cuore oltre l'ostacolo".

Sull'obiettivo? "Dobbiamo creare della basi, sarà il campo a parlare. È un anno dove si sta facendo assestamento. C'è voglia di fare bene".