Juve Stabia ok contro il Delfino Curi Pescara: 3-0. Colucci: "Contento dell'atteggiamento"

Primo appuntamento non ufficiale della stagione per la Juve Stabia di Leonardo Colucci che affronta il Delfino Curi Pescara, squadra di Eccellenza in Abruzzo. La formazione gialloblè si è imposta col risultato di 3-0. La partita si è sbloccata al 39' con Ricci. Ci ha pensato Bentivegna a raddoppiare poco prima del duplice fischio. Nella ripresa, è stato Guarracino a chiudere i conti con una perfetta trasformazione del penalty.

Queste le dichiarazioni di Colucci al termine della sfida: "Sono contento dell'atteggiamento dei ragazzi, il risultato oggi non mi interessa. Dopo i carichi di lavoro, ho avuto delle buone risposte. I ragazzi hanno fatto quello che gli è stato chiesto, è calcio d'agosto e tante cose vanno migliorate. Sono contento dell'approccio. Voglio una mentalità forte, la volontà di migliorarsi e coltivare il sogno di tanti giovani che abbiamo. Questo si alimenta attraverso la determinazione, che mi appartiene. Cerco di trasferirla ai ragazzi, bisogna dare tutto per novantacinque minuti. Voglio una squadra propositiva e vogliosa di fare risultato a tutti i costi. Cosa mi aspetto? Bisogna avere un miglioramento continuo. Il ritiro sta andando bene, ho un gruppo fantastico. C'è da onorare la maglia. Guarracino capitano? Sono contento, ho una vocazione verso i giovani. Li voglio aiutare a cullare il loro sogno, sono felice per Guarracino e per tutti i ragazzi che compongono la rosa della Juve Stabia".

Il tabellino

Juve Stabia – Russo (Sarri), Peluso (Todisco), Dell’Orfanello (Boccia) (Picardi), Maselli (Schiavi), Tonucci (Matino), Caldore (Vimercati), Ricci (Carbone), Altobelli (Barlafante) (Balzano), Pandolfi (D’Agostino), Bentivegna (Della Pietra), Scaccabarozzi (Guarracino). All. Leonardo Colucci.

Delfino Curi Pescara – Calore (Candeloro) (Di Giovanni), Cipolletti (Sabatini), Martella (Paolilli) (Di Stefano), Di Giovacchio (Tamboriello), Marzucco (Gobbo), Palmisano (Giannini), Lupo (Samuele), Bregasi (Paolucci), Dell’Elce (Di Pentima) (Salvatore), Bruno (Gabbi), Shitty (Testa) (Cattafesta). All. Guglielmo Bonati.

Reti – 39′ Ricci (JS), 41′ Bentivegna (JS), 65′ rig. Guarracino (JS)