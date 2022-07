Juve Stabia, comunicati i convocati per il ritiro di Pescocostanzo. E annuncia un nuovo colpo

Girone C

È partito il ritiro di Pescocostanzo per la Juve Stabia di Leonardo Colucci. La formazione gialloblè, reduce da una precedente annata tutt'altro che entusiasmante, è chiamata a riscattarsi nel prossimo torneo di Serie C. Il tecnico ha diramato la lista dei calciatori convocati per il prosieguo della preparazione estiva. Sono 28 gli elementi a disposizione dello staff, di seguito la lista completa:

PORTIERI – Esposito, Pozzer, Russo, Sarri

DIFENSORI – Boccia, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Matino, Peluso, Picardi, Todisco, Tonucci, Vimercati

CENTROCAMPISTI – Altobelli, Carbone, Erradi, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi, Schiavi

ATTACCANTI – Barlafante, Bentivegna, Ceccarelli, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Maglione.

Questa mattina, inoltre, è stato ufficializzato un nuovo arrivo. Si tratta del centrocampista, classe 2002, Lorenzo Carbone:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Lorenzo Carbone, classe ’02. Il calciatore, natio di Roma, è cresciuto calcisticamente nel Parma. Tra le altre, ha vestito le maglie dell’Accademia Roma, dell’Avellino, del Monterosi e della Vis Artena".

Queste le sue prime dichiarazioni: "Sono contento di essere qui. Sono da subito a disposizione di mister Colucci e di tutti i miei compagni".