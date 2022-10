Juve Stabia, Colucci: "Santos può partire dall'inizio, Silipo deve convincersi delle sue qualità. Taranto? Sarà difficile"

Serie C Girone C

La vittoria di misura sul Picerno ha rilanciato la squadra in classifica e ha dato un segnale all'ambiente: la Juve Stabia è pronta a mettere alle spalle i momenti no. Dopo il ko di Crotone, la compagine gialloblè ha dato risposte importanti. Il prossimo turno di campionato, tuttavia, riserva un altro banco di prova probante: c'è la trasferta di Taranto da affrontare. Il tecnico Leonardo Colucci è intervenuto in conferenza stampa e ha così parlato: "È stata una settimana serena. A volte mi dispiace che si perda l'attenzione e quindi devo alzarla io, bisogna però dare una scossa in alcuni momenti. I ragazzi si allenano sempre bene, anche quando alzo la temperatura".

Sul nuovo arrivo Santos: "Ci tengo a fare i complimenti alla società e alla dirigenza per aver concluso l'operazione di mercato. È una punta con caratteristiche diverse rispetto a quelle che abbiamo, ma in queste partite non c'è mai stato un problema in attacco. Bisogna trovare qualche meccanismo e gli spazi, i giovani stanno crescendo. Il club ha fatto l'ennesimo sforzo e va dato atto, la gente ne è consapevole. Abbiamo un'altra freccia nell'arco".

Sulla squadra e sui singoli: "Per me è un orgoglio entrare nello spogliatoio e confrontarmi con questo gruppo fantastico, c'è un'armonia bellissima. È un gruppo che va difeso, tutti danno tutto per la maglia. Taranto? Mi fa piacere ritrovare mister Capuano, è una persona affabile ed esperta. Bisogna fare attenzione, sarà una partita difficile. Valuto tutti in attacco, c'è bisogno di lavorare su alcuni aspetti. Santos dal primo minuto? Può essere un'idea. Silipo? Ha perso 10/12 giorni quando è arrivato, ha avuto qualche problemino. È un calciatore interessante e con qualità importanti. Si deve anche convincere di questo".

Sui tifosi: "Ci hanno sempre seguiti, sono consapevole dei sacrifici che fanno per seguirci. Gli orari sono un po' particolari".