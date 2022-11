Juve Stabia, Colucci: "Col Potenza sarà difficile, ma vogliamo vincere. Gerbo e Cinaglia out, vi dico di Zigoni"

Leonardo Colucci, allenatore della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Potenza. Dopo il buon pareggio ottenuto sul campo del Latina, la formazione gialloblè punta a dare continuità ai risultati recenti. Queste le parole del tecnico delle Vespe alla vigilia dell'impegno:

"Abbiamo provato delle situazioni, ma c'è emergenza difensiva. Cinaglia è out per qualche giorno, non sarà della partita. Con la rifinitura vedremo chi potrà giocare. C'è questa necessità, ma i ragazzi mi hanno sempre dato grande disponibilità indipendentemente dal ruolo. Undici li metteremo in campo. Potenza? La classifica non è veritiera, ha una rosa importante. È una squadra che gioca bene, anche se ha cambiato sistema di gioco. È una partita dura e tosta, dobbiamo affrontarla con ardore e voglia perché non sarà facile. Davanti hanno giocatori importanti, ma la partita non si concentra solo sull'attacco del Potenza e sulla difesa della Juve Stabia. Non dobbiamo pensare alle assenze e piangerci addosso, affrontiamo centravanti di categoria e dobbiamo giocare da squadra. Maggioni centrale? Ci stiamo pensando, con la rifinitura proveremo le varie soluzioni. Cercheremo di mettere il vestito giusto, Maggioni può fare il centrale nonostante sia un laterale. Ho tanti giocatori che possono giocare ovunque, come Scaccabarozzi che è il mio jolly. Potenza come un derby? Sarà una partita tosta, l'obiettivo è la vittoria. Sarà una bella gara, anche sugli spalti: mi auguro che ci sia festa. Noi puntiamo a vincere per fare anche un regalo ai tifosi. Gerbo, Silipo e Bentivegna? Gerbo è infortunato e credo che domani non ci sia, per Silipo e Bentivegna bisogna tenere conto anche della presenza degli altri. Sono solo scelte, mai bocciature: non ho preso mai decisioni su un calciatore che non si sia impegnato durante la settimana. Zigoni? È un elemento bravo a giocare con la squadra, contro il Foggia in Coppa Italia ha fatto benissimo. Domenica non stava facendo male, l'ho tolto perché eravamo in dieci ed era ammonito. Tutti sono utili alla causa della Juve Stabia".