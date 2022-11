Juve Stabia, Colucci verso il Latina: "Andiamo lì per la continuità di risultati. Su una possibile nuova amichevole col Napoli..."

Trasferta sul campo del Latina per la Juve Stabia di Leonardo Colucci. La squadra gialloblè, reduce da due successi consecutivi in campionato, si prepara ad affrontare una compagine in difficoltà con tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate. Il tecnico delle Vespe è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match: "Ogni squadra ha momenti di flessione durante il campionato, anche il Latina sta affrontando questo ma è una buona formazione. La partita l'abbiamo preparata come sempre, con la massima determinazione: vogliamo dare continuità ottenendo un buon risultato. Andremo lì per fare una buona gara. Mi aspetto di vedere un gruppo che abbia voglia di giocare e di divertirsi, ovviamente attendo un miglioramento nella gestione di determinate situazioni. I ragazzi si stanno impegnando, dovremo essere bravi a saperci difendere e poi attaccare. Ho un gruppo fantastico, nei momenti di difficoltà la squadra è andata sempre forte: i periodi no si superano attraverso il lavoro. Quando intervengo sul collettivo o sul singolo, non è rimprovero sull'errore ma sono alleato col giocatore per far capire di non commettere più quel determinato errore di principio".

Sull'equilibrio e sui giovani, Colucci risponde così: "Ho sempre detto di voler giocare le partite, ma bisogna avere equilibrio. Nei 95' di gioco ci sono 5/6 partite nella stessa gara, chi ha esperienza deve essere bravo e generoso a portare consigli a chi è più giovane. L'equilibrio è importante nel calcio, voglio vedere un passo in avanti domani. Mi aspetto una crescita maggiore sulla concretezza, dobbiamo esserci. Sono fiducioso. Per i giovani c'è il giusto percorso da seguire, qualche ragazzo ha davanti calciatori di categoria. Dell'Orfanello ha giocato e si è sempre fatto trovare pronto, anche lo stesso Vimercati. I ragazzi stanno dando tutto, devono crescere e stanno diventando più incisivi. Il campionato è tosto, serve una forte determinazione. Hanno giocato tutti e sono soddisfatto".

Su una possibile nuova amichevole col Napoli: "Se dovesse capitare, sarebbe una festa per tutti noi. Sarebbe una bella cosa, soprattutto per la città e per la gente. È sempre stimolante sfidare squadre forti e di categorie superiori, è importante anche per i ragazzi. Di Lorenzo, che è il capitano del Napoli, arriva dalla Lega Pro. Ovviamente, devi avere qualcosa e molti giovani si perdono sotto l'aspetto mentale. È facile salire di categoria, ma bisogna meritare di stare lì. Ci deve essere l'arte della conquista e del sudore".