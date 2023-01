Juve Stabia, Colucci si dimette per motivi personali

Leonardo Colucci lascia la panchina della Juve Stabia. Dopo una buona prima parte di stagione, l'attuale quinto posto e la dimensione ritrovata, il tecnico ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. La formazione gialloblè, in un periodo non brillante e reduce da due sconfitte consecutive, sarà attesa dal prossimo appuntamento sul campo della Viterbese con un altro volto alla guida. Di seguito, l'annuncio del club: "La S.S. Juve Stabia comunica che il tecnico Leonardo Colucci ha presentato, in data odierna, le sue dimissioni da allenatore della prima squadra per motivi personali. Insieme al tecnico, ha rassegnato le dimissioni anche il collaboratore Giuseppe Montanaro. La società ringrazia il tecnico e il collaboratore per il lavoro svolto e augura le migliori fortune in campo professionale ed umano".