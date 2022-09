Juve Stabia, Colucci: "Crotone di grande qualità, ma ci siamo preparati bene. Tifosi? Nell'ultima al Menti ho avuto una sensazione..."

Dieci punti in cinque partite, un avvio importante di stagione per la Juve Stabia di Leonardo Colucci. Dopo il pareggio interno contro la Viterbese, Silipo e compagni saranno di scena allo Stadio Ezio Scida. Una trasferta complicata per le Vespe che, come dichiarato dal tecnico, scenderanno in campo con le giuste motivazioni. Nonostante le qualità dei padroni di casa, i gialloblè cercheranno di conquistare un risultato utile. Queste le parole di Colucci in conferenza stampa:

"I due giorni di riposo vengono dopo diciotto giorni di lavoro di seguito, è giusto che ci si allena ma è importante anche il recupero. In settimana abbiamo avuto due o tre situazioni da gestire, sono tutti arruolabili e convocati, tranne Vimercati che non ci sarà per una contrattura. Dobbiamo valutare qualcosa nella formazione di partenza, il campionato è lungo e bisogna fare attenzione. Ci siamo allenati bene, sappiamo di affrontare una squadra forte e candidata per la vittoria finale. Ci siamo preparati per affrontare il Crotone con grande rispetto e umiltà, sperando di fare una grande prestazione. Come si prepara mentalmente una gara del genere? Sono convinto che la squadra farà la sua prova, conosciamo le qualità del Crotone. Le motivazioni vengono facilmente, dobbiamo essere bravi sia contro compagini che giocano sia con avversari che aspettano. Stiamo lavorando in tal senso. Puntiamo anche sulle giocate individuali, non solo sulle trame corali.

Gerbo e Berardocco? Chiedo occupazione e suddivisione degli spazi, non è un discorso di caratteristiche. Si sono guardati poco e hanno giocato troppo vicini. Su questa situazione di lettura non abbiamo fatto molto bene nell'ultima partita, i ragazzi devono essere bravi a relazionarsi e riconoscere gli spazi. Possono coesistere e giocare insieme. Coppa Italia? Non è un fastidio, la vedo come un'opportunità per chi ha meno minutaggio nelle gambe. Quando si va in campo, si scende per vincere. Mi auguro di poter fare delle scelte, voglio dare più spazio a tutti. Le scelte per il Crotone sono indirizzate su qualche acciacco, non pensiamo già alla Coppa Italia. Tifosi? Domenica, negli ultimi minuti, ho avuto una sensazione bellissima: ad un certo punto i decibel dello Stadio si sono alzati ed è stata una spinta in più che ha portato a sviluppare due azioni pericolose. Per noi è un motivo d'orgoglio la loro presenza a Crotone. Speriamo in un risultato positivo".