Juve Stabia, Colucci: "Ringrazio la società, arrivo in un grande club. Tifosi? Dico che la squadra non mollerà"

È stato scelto dalla famiglia Langella e dal direttore sportivo Di Bari per guidare la Juve Stabia per un progetto nuovo. Dopo una stagione non particolarmente entusiasmante, i gialloblè hanno deciso di affidare la panchina a Leonardo Colucci. Il tecnico, reduce da una buona esperienza col Picerno, è pronto a misurarsi con una piazza prestigiosa. Intervenuto in conferenza stampa di presentazione, il neo-allenatore delle Vespe ha dichiarato:

"Voglio ringraziare la società. Quando una proprietà si affida a un allenatore, la responsabilità e tanta. Opereremo nella massima condivisione, puntiamo sullo spirito d'appartenenza dei giocatori. Chi farà parte della squadra, dovrà credere nel progetto e sudare la casacca. Per togliersi le soddisfazioni ci vuole pazienza, bisogna costruire ma lavoreremo per fare bene. Modulo? Non credo che sia una questione di moduli, c'è necessità di giocare con dei principi. Dobbiamo permettere ai ragazzi di potersi esprimere applicando le proprie potenzialità. Siamo all'anno zero, da qui si riparte. La chiamata del direttore? Già sette anni fa mi chiese di andare a Foggia, Castellammare accorcia le distanze. Squadra? Conosco gran parte, ma non ho mai allenato nessuno. Col mio staff lavoreremo per questi colori, mi sono particolarmente vicini. Tifosi? Preferisco che la gente mi apprezza per quello che sono e non per quello che vogliono sentirsi dire. So che ci sono pressioni, ma voglio che la gente sappia che la squadra non mollerà. Picerno? Abbiamo fatto bene nel corso dei playoff, ma si incontrano squadre forti. Valore che non può mancare? L'impegno totale. Sono molto esigente, in primis verso me stesso perché mi spingo sempre a fare qualcosa di più. Abbiamo le idee chiare, valuteremo i movimenti di mercato. Dobbiamo costruire una squadra di giovani ed esperti, tutti devono sposare il progetto".