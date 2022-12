Juve Stabia, Colucci: "Cinaglia e Tonucci out, Altobelli ha fatto molto bene. Fidelis Andria? Squadra organizzata"

Leonardo Colucci, allenatore della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fidelis Andria. Diversi gli argomenti trattati dal tecnico che ha confermato l'emergenza in difesa e ha parlato dei prossimi avversari. Queste le parole: “Cinaglia e Tonucci sono fuori e ne avranno ancora per qualche giorno. Non li rischiamo perché non sono in condizione, quindi prosegue l’emergenza. Altobelli, in queste tre partite, mi ha impressionato e gli ho consigliato di fare il difensore. L’acume tattico e l’intelligenza calcistica ti portano ad arrivare prima. Potrebbe rigiocare lui, ma c’è anche Vimercati. I difensori sono quelli che conosciamo e qualcuno troviamo per dare equilibrio dietro. Valutiamo anche la struttura fisica, il carisma e la personalità: sono aspetti importanti che teniamo in considerazione. Noi tutti vogliamo qualcosa in più, ma per ottenere ciò che si vuole bisogna conquistarlo. Serve dimostrare sempre chi siamo. Qualità tecnica e qualità mentale vanno di pari passo. C’è stata una crescita evidente in queste partite, abbiamo tanti giovani e ci sta qualche errore ma bisogna dargli tempo. Azioni offensive? Sto cercando di far capire ai ragazzi di provare a tirare da fuori, non si segna sempre su trama. I portieri soffrono i tiri all’incrocio. Dobbiamo lavorare e cercare di rifinire bene l’azione per essere più cattivi davanti alla porta. Equilibrio? Sì, ma chiedo sempre intraprendenza. Stiamo cercando di avere meno situazioni tattiche e più fantasia. Attacco leggero? Ci penseremo (ride, ndr), può accadere. Bentivegna non è ancora al top, ha avuto un problema. Però è una soluzione che valutiamo. Fidelis Andria? È una buona squadra, tiene bene il campo. È un ambiente caldo, sarà una gara importantissima e non facile. Ho detto ai ragazzi di avere una concentrazione massima perché sfidiamo una squadra organizzata. Vogliamo i punti e la vittoria”.