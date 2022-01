Juve Stabia, si concretizza un'altra cessione: un attaccante lascia i gialloblè

Un'altra cessione per la Juve Stabia. Terza partenza nel giro di pochi giorni per le Vespe. Dopo gli addii di Luca Berardocco ed Edoardo Sarri, passati rispettivamente a Carrarese e Cosenza, il club gialloblè ha ufficializzato la nuova parentesi di Giuseppe Antonio Panico. Il ventiquattrenne di Ottaviano, protagonista ad intermittenza nel girone d'andata della squadra partenopea, si trasferisce alla corte della Pro Vercelli. Operazione andata in porto, passaggio a titolo definitivo per il classe 1997 che ha collezionato 21 apparizioni col team di Castellammare per un bilancio di 2 reti e 2 assist. Così il sodalizio sui canali di riferimento: "La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con la Football Club Pro Vercelli 1892, per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive, dell’attaccante Giuseppe Antonio Panico, classe ’97. La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati".