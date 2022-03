Verso Juve Stabia-Catanzaro: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Le ultime due uscite hanno ridimensionato l'entusiasmo, ma la Juve Stabia è chiamata a riscattarsi in un match tutt'altro che semplice. Gli uomini di Walter Novellino, nel prossimo impegno di campionato valido per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C, sfideranno il Catanzaro allo Stadio Romeo Menti. Dopo le sconfitte con Bari e Monterosi in trasferta, le Vespe sono obbligate a rialzare la testa nel fortino interno per rilanciarsi in graduatoria e riprendersi una posizione nella griglia playoff. In Campania approda la brigata di Vincenzo Vivarini, intenzionata a conquistare l'intera posta in palio per blindare la seconda piazza della classifica. Gialloblè scottati dall'uscita incolore sul rettangolo verde laziale, giallorossi in netta fiducia visti i risultati favorevoli ottenuti contro Messina e Turris.

La settimana di lavoro della Juve Stabia è stata movimentata dalla notizia riguardante Eusepi. Il bomber, nonché punto di riferimento nello scacchiere di Novellino, è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping e non sarà a disposizione per i prossimi impegni. Dieci/undicesimi confermati per il tecnico campano che si affida allo schieramento di riferimento. La linea difensiva composta dalla coppia Caldore-Troest e dai terzino Donati-Panico a proteggere lo specchio affidato a Dini. Ok Schiavi, Altobelli e Davì in mediana così come Stoppa e Bentivegna sulle fasce offensive. Unico dubbio è l'erede di Eusepi: Evacuo è in vantaggio su Della Pietra. Vivarini, dal canto suo, è pronto a sfoggiare la classica veste: il 3-5-2. Branduani tra i pali con Scognamillo, De Santis e Martinelli a comporre il terzetto arretrato. Bayeye e Vandeputte sulle catene laterali, Maldonado in cabina di regia sarà supportato da Verna e Carlini. Biasci e Iemmello dovranno guidare il pacchetto avanzato.

Il fischio d'inizio è fissato per le 14.30 di domenica 27 marzo. La partita sarà visibile in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie C.

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico; Davì, Schiavi, Altobelli; Bentivegna, Evacuo, Stoppa. A disposizione: Pozzer, Cinaglia, Dell'Orfanello, Esposito, Peluso, Tonucci, Erradi, Guarracino, Scaccabarozzi, Squizzato, Ceccarelli, De Silvestro, Della Pietra. Allenatore: Novellino

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Scognamillo, De Santis, Martinelli; Bayeye, Verna, Maldonado, Carlini, Vandeputte; Biasci, Iemmello. A disposizione: Romagnoli, Nocchi, Gatti, Tentardini, Welbeck, Cinelli, Sounas, Rolando, Vazquez, Bombagi, Cianci. Allenatore: Vivarini