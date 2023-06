Juve Stabia, casting per il direttore sportivo: si cerca la nuova figura per l'area tecnica

Lavori in corso per la Juve Stabia del presidente Langella. Dopo aver fatto chiarezza sul futuro societario e salutato il tandem Di Bari-Novellino, la squadra gialloblè sta gettando le basi per la ripartenza. Si attende una crescita del progetto per le Vespe, reduci dal piazzamento playoff e dall’eliminazione nel primo turno contro l’Audace Cerignola. Il club di Castellammare non si è mai fermato e, nelle ultime settimane, ha continuato a muoversi a fari spenti. Accertata la separazione dall’ex direttore sportivo, ormai accasatosi al Crotone, le Vespe sono alla ricerca di una nuova figura dirigenziale. Un elemento che si prenda cura dell’area tecnica e che garantisca, assieme al prossimo allenatore, la costruzione di una squadra competitiva per l’annata futura. Diversi i nomi sondati dalla proprietà, dalle piste scartate Antonio Obbedio e Ivano Pastore all’idea Pasquale Logiudice, cercato anche dalla Cavese. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juve Stabia è in bagarre con il Latina per il profilo di Nicola Dionisio. Il patron Langella e i suoi collaboratori hanno intenzione di accelerare per chiudere il discorso riguardante il direttore sportivo. Poi si penserà al casting per l’allenatore e ai primi movimenti di mercato per l’allestimento della rosa.