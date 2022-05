La Juve Stabia stringe per Caneo e guarda al mercato: c'è un profilo offensivo nel mirino

Lascia Torre del Greco, ma potrebbe continuare la sua esperienza in Campania. Le certezze non ci sono ancora, tuttavia la trattativa è viva e nelle prossime ore dovrebbe esserci la definizione totale. La Juve Stabia, dopo il mancato aggancio della griglia playoff, è arrivata a una decisione dopo settimane di riflessione: non si continuerà con Walter Novellino in panchina. Gli occhi del patron Andrea Langella e del direttore sportivo Giuseppe Di Bari sono orientati su Bruno Caneo. L'allenatore sardo, reduce da una crescita esponenziale in quel del Liguori, è pronto a spostarsi qualche chilometro più a Sud per avviare un'altra avventura sportiva sul suolo campano. L'ufficialità odierna dei biancorossi, che hanno comunicato la separazione dal trainer di Alghero, testimoniano l'imminente annuncio in una nuova dimora. Scalzato il Foggia, le Vespe accelerano e sono disposte a limare gli ultimi dettagli. Nel frattempo, si anima anche il calciomercato: i gialloblè riflettono sui potenziali acquisti per migliorare l'organico e competere con le big della competizione. Il nome più recente porta a Nicola Citro, attaccante fuori dal progetto Bari e campano d'origine. Il classe 1989 di Salerno, attenzionato altresì da diverse pretendenti, sarebbe finito sull'agenda del ds: servirà una proposta convincente per battere la concorrenza e assicurarsene le prestazioni.