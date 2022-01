Juve Stabia, tra dieci giorni si torna in campo. E la società riflette sulle operazioni di mercato

Serie C Girone C

Dieci giorni al ritorno sul manto erboso in un appuntamento ufficiale. La Juve Stabia di Stefano Sottili prosegue nella preparazione in vista dell'impegno in trasferta sul rettangolo da gioco del Campobasso. La truppa gialloblè va a caccia di un risultato utile in chiave playoff: l'obiettivo stagionale è partecipare agli spareggi estivi. Le sedute d'allenamento continuano sotto l'occhio vigile e attendo dello staff tecnico. Parallalemente, la società sta riflettendo sulle operazioni da condurre in ottica mercato. Non ci saranno soltanto acquisti, ma si penserà anche a qualche partenza.

L'ultimo nome finito nel mirino di altri club è quello di Alberto Rizzo, laterale sinistro cercato da Siena e Foggia. Elemento funzionale al progetto delle Vespe, il calciatore è seguito da diverse dirigenze, disposte a prelevarlo già a gennaio. I bianconeri del neo-allenatore Pasquale Padalino, ex guida del sodalizio campano, si sono messi sulle tracce altresì di Luca Berardocco, comprimario nello scacchiere di Sottili. Sul centrocampista c'è la Carrarese pronta a mettere sul piatto un contratto allettante.

In entrata, invece, il profilo più seguito di recente è Flavio Di Dio, esterno offensivo mancino di proprietà del Bologna e poco utilizzata dal Teramo. Il diciannovenne potrebbe essere una valida alternativa a Panico. Nessuna novità sul fronte Mario Prezioso della Virtus Francavilla, sondaggio senza trattativa per Antonio Piccolo del Catania. In casa etnea si studiano ancora le ipotesi Tommaso Ceccarelli e Andrea Russotto che restano pedine appetibili nonostante la folta concorrenza.