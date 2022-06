Juve Stabia, parte la campagna abbonamenti 'Dodicesimo Uomo': i dettagli

Serie C Girone C

Programmare il futuro per riscattare l'ultima annata sportiva. Dal campo alla dirigenza, passando per la piazza: la Juve Stabia è al lavoro per costruire una squadra all'altezza del blasone del club e per coinvolgere i tifosi. Questo pomeriggio è stata ufficializzata la nuova campagna abbonamenti:

"Uniti si vince! Dopo l’ultimo periodo di difficoltà che abbiamo vissuto e la mancanza del Vostro calore, siamo pronti a riabbracciarci perchè siete voi il ‘Dodicesimo Uomo’. E’ arrivato il momento di ritornare a sostenere i vostri beniamini e, con lo slogan ‘Dodicesimo Uomo’ #dodicesimouomo, parte la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023 che vedrà la Juve Stabia ai nastri di partenza di un campionato, difficile ed impegnativo, come quello di Serie C. Sostenere i nostri colori è l’imperativo perché soltanto uniti si vince e la S.S. Juve Stabia vi chiama a raccolta perchè siete voi il vero ‘Dodicesimo Uomo’ in campo capaci di rendere lo stadio Romeo Menti un vero fortino. Vogliamo avervi al nostro fianco ed è per questo che abbiamo ridotto i prezzi".

I dettagli della campagna abbonamenti

La Juve Stabia ha annunciato novità nei prezzi: "La campagna abbonamenti partirà la prossima settimana e terminerà con la prima gara interna che si disputerà nel mese di settembre. Al costo dell’abbonamento vanno aggiunti i diritti di prevendita di € 2. Questi i prezzi nel dettaglio:

dalla prossima settimana e fino al 30 giugno, i prezzi saranno così divisi:

Curva 80,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 60 €

Distinti 110,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 90 €

Tribuna Scoperta 130,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 120,00 €

Tribuna Coperta 200,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 170,00 €

Vip Club 1000,00 €

dal 1 luglio e fino al 31 luglio, i prezzi saranno così divisi:

Curva 100,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 60 €

Distinti 130,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 90 €

Tribuna Scoperta 160,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 120,00 €

Tribuna Coperta 240,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 5 – 170,00 €

Vip Club 1000,00 €

dal 1 agosto e fino alla prima gara interna che si disputerà nel mese di settembre, i prezzi saranno così divisi:

Curva 120,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 60 €

Distinti 150,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 90 €

Tribuna Scoperta 180,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 120,00 €

Tribuna Coperta 280,00 € / ridotto donne, Under 16 nati prima del 01/01/2006 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 170,00 €

Vip Club 1000,00 €".

In conclusione, il club ha comunicato anche le due giornate gialloblù e ha invitato i tifosi: "La società si riserva di indire durante la stagione due giornate gialloblù nel corso delle quali gli abbonamenti non saranno validi per l’accesso allo stadio Romeo Menti. L’abbonamento è valido per N° 17 ingressi. Vi aspettiamo presso lo store ufficiale della S.S. Juve Stabia sito in Corso Giuseppe Garibaldi, 24, a Castellammare di Stabia (NA). È possibile sottoscrivere all’atto dell’acquisto dell’abbonamento nel mese di giugno, gratuitamente, la ‘Vespa Card’, la tessera di fidelizzazione della S.S. Juve Stabia, che altrimenti avrà un costo di € 10,00".