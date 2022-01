Juve Stabia, prosegue la preparazione collettiva. Spunta un vecchio interesse sul mercato

Fermi ai box in attesa di ulteriori novità. Dopo lo slittamento del calendario e il rinvio degli appuntamenti in agenda, le squadre di Lega Pro si proiettano agli impegni in programma. Si spera che non ci siano comunicazioni di altri posticipi e che si torni sul manto erboso già a partire dal 16 gennaio. Le ultime indiscrezioni, tuttavia, riportano di una sospensione temporanea fino a febbraio. Nel contempo, le formazioni sono al lavoro per farsi trovare pronte e non perdere la forma. Anche la Juve Stabia di Stefano Sottili, conosciuto il destino del derby contro l'Avellino, è all'opera per tenere alta la condizione in vista del match contro la Vibonese.

Eusepi e compagni stanno svolgendo regolarmente le sedute d'allenamento collettive rispettando i protocolli vigenti per fronteggiare l'emergenza Covid. Lo staff tecnico, coadiuvato da quello medico, pensa altresì al recupero dei calciatori reduci da infortuni e problemi. Le Vespe puntano a recuperare tutti e in particolare Schiavi, poco utilizzato dal mister a causa dello stop fisico. Una pedina che i gialloblè mirano a inserire nuovamente nel gruppo e che potrà contribuire al raggiungimento del traguardo prefissato.

Nel contempo, la società si sta muovendo in ottica mercato per rinforzare la rosa. Si complica la pista che porta a Tommaso Ceccarelli, il calciatore è più vicino all'Avellino. Difficile e alquanto improbabile un ritorno in Campania di Francesco Nicastro, disposto a lasciare il Padova soltanto per una squadra del Nord. Più percorribile la pista che porta ad Andrea Russotto, malgrado gli interessi di diverse pretendenti e della Turris. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche il profilo di Elio De Silvestro, già sondato in estate dal club. Si riaccende l'interesse, non c'è una trattativa in corso ma le prossime giornate potrebbero risultare decisive per i primi movimenti del sodalizio di Castellammare.