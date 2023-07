Juve Stabia, due ufficialità dal mercato e il report della doppia seduta d'allenamento. Annullata l'amichevole con il Bari

Terzo giorno di ritiro ad Alfedena, l’amichevole con il Bari annullata e due ufficialità. Giornata piena per la Juve Stabia, tornata in campo per una doppia seduta d’allenamento. La squadra, agli ordini del tecnico Guido Pagliuca, ha affrontato un lavoro sulla forza questa mattina mentre il pomeriggio è stato riservato al possesso palla e a partite a campo ridotto. Selvaggio e Berardocco hanno lavorato a parte per un leggero affaticamento muscolare. Il club gialloblè ha inoltre comunicato che non ci sarà la sfida estiva contro il team pugliese. A seguito del tavolo tecnico tenutosi questo pomeriggio presso la Questura dell’Aquila, lo svolgimento della gara amichevole - inizialmente in programma nella giornata di venerdì 28 luglio - non è stato autorizzato per motivi di ordine pubblico. Dal mercato infine sono arrivati due rinforzi. Accordo, a titolo temporaneo, per il trasferimento del difensore Francesco Folino dalla Carrarese. Sempre nel pacchetto difensivo c’ stata la firma di Alessandro La Rosa, a titolo definitivo. Entrambi hanno siglato un’intesa fino al prossimo giugno.