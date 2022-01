Juve Stabia, nuove idee di mercato per la dirigenza: gialloblè a caccia di rinforzi

Grande attesa per il prossimo appuntamento della stagione. La Juve Stabia di Stefano Sottili, al lavoro per preparare la sfida in trasferta sul manto erboso del Campobasso, sta svolgendo regolarmente le sedute d'allenamento per farsi trovare pronta alla prima chiamata del nuovo anno solare. All'opera sul campo si aggiungono i movimenti della società in chiave mercato. Il sodalizio di Castellammare, infatti, sta pensando alle mosse da portare avanti nella finestra di riparazione. Non ci saranno stravolgimenti di rosa, ma soltanto miglioramenti dell'organico a disposizione del mister. Si susseguono i nomi sulla lista della dirigenza e l'ultima idea porta ancora in casa Catania. I gialloblè, secondo le recenti indiscrezioni, sarebbero interessati al profilo dell'esperto Antonio Piccolo. Il tornante d'attacco, in uscita dalla Sicilia, potrebbe far al caso dei campani che stanno cercano alternative valide nei diversi reparti. Non ci sarebbero trattative attualmente in corso, ma la Juve Stabia sta riflettendo sul classe '88 di Napoli. L'altra pedina per la corsia offensiva è Flavio Di Dio, giocatore di proprietà del Bologna e reduce da una parentesi non entusiasmante col Teramo. Spese sulle zone laterali per le Vespe che non hanno intenzione di rendersi protagoniste nella seconda parte del campionato.